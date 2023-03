Bahía Blanca vivió su Fiesta del Cubanito

Juan Rodríguez, de Cubanitos de la Bahía, fue el gran ganador y se llevó con su producto innovador el premio mayor de 500.000 pesos. Juani suele ubicar su carrito en Villa Rosas, y utilizará el dinero del premio para cambiar el auto con el que lo transporta.

Durante la fiesta donde el calor también fue protagonista con la temperatura que alcanzó a superar los 35 grados, actuaron bandas musicales locales y se esperaba el cierre de Kapanga en un escenario ubicado al aire libre.

image.png Bahía Blanca intenta posicionar la Fiesta Nacional del Cubanito, golosina que se dice nació en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

También en el predio estuvo presente la dirección de Turismo local junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires donde se informaba acerca de diversos atractivos turísticos y culturales.

Pero por qué Bahía Blanca. En primer lugar desde hace un tiempo se viene proclamando a la ciudad como la Capital Nacional del Cubanito, definido gastronómicamente como una masa de barquillo (algo clásico en pastelería) tubular, cilíndrica, rellena de dulce de leche. Entre tantos mitos su nombre se al cigarro de origen cubano por la similitud de la forma y se dice los niños imitaban con ellos a los mayores simulando que fumaban los tradicionales habanos.

La historia no comprobada, pero que más circula, en el mundo de la gastronomía afirma que el primero en hacer la golosina fue un inmigrante de origen polaco, Juan Gabriel Gregorius, precisamente en la ciudad de Bahia Blanca.

Sin embargo la historia su pone en duda con otro dato que afirma que el primer cubanitero de la ciudad fue un chileno llamado Octavio Fuentes llegado a la región en marzo de 1953, aunque no se sabe si ya había llegado con los cuchuflí bajo el brazo o los adopto para la venta en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

El éxito y trascendencia de la Fiesta que se realiza en el Parque de Mayo quizás haya que buscarla en lo que afirmó no hace mucho Néstor Reggiani, Campeón Nacional de Pastelería, profesional muy respetado en el rubro que explicaba que "hoy no resulta sencillo de encontrar. Los cubanitos se fueron quedando en el tiempo; es algo ajeno a la pastelería moderna. Hoy se consigue el producto industrial, hecho en fábricas, y prácticamente no se elabora en las confiterías”. Fundamentalmente porque es una elaboración que dura muy poco tiempo una vez relleno por la facilidad con la que se humedece la masa perdiendo su principal virtud que es la crocancia al momento de consumirlo.

Estos fueron los ganadores en todas las categorías

Categoría Cubanito Simple

1° Cubanitos La Loba

2° Cubanitos De La Bahía

3° Cubanitos Tom

Categoría Cubanito bañado

1° Mis Siete Soles

2° Cubanitos Tom

3° Cubanitos Mana

Categoría Cubanito Innovación

1° Cubanitos De La Bahía

2° Cubanitos El Jeep

3° Cubanitos Junín

Categoría Cubanitos mención especial (sin tacc)

~Celi Antojos

~Pure art

Categoría Cubanitero de la Gente

~Cuba MC

Categoría Cubanitero del Año

~Cubanitos De La Bahía

Fotos/ Télam