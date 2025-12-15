Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de diciembre.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este lunes 15 de diciembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 15 de diciembre
Resultados de La Primera (15/12) - Sorteo Nº 2224
A la cabeza: 7475
Todos los números:
- 7475
- 5505
- 3600
- 4562
- 6386
- 6061
- 5538
- 3095
- 6787
- 6079
- 1958
- 4099
- 9507
- 8050
- 4528
- 4191
- 6214
- 1647
- 0248
- 3105