17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Qué dice la carta que dejó el custodio muerto en la Quinta de Olivos

El hallazgo de una carta en la Quinta de Olivos refuerza la hipótesis de suicidio del soldado de 21 años; la Justicia federal investiga las circunstancias del hecho.

El hallazgo de una carta dirigida a familiares y camaradas de armas refuerza la hipótesis de suicidio en la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que apareció con un disparo en la cabeza en su puesto de guardia de la Quinta Presidencial de Olivos.

El joven, oriundo de Formosa, pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, encargado de la seguridad presidencial.

Según trascendió, Gómez mantenía compromisos crediticios cercanos a los dos millones de pesos con bancos y financieras, un elemento considerado clave por la Justicia federal para comprender su decisión.

El escrito fue encontrado junto al cuerpo y está siendo analizado en el marco de la causa judicial. Para los investigadores, su contenido resulta determinante para sostener la principal línea de investigación respecto a la muerte, aunque las pericias continúan para descartar cualquier otra hipótesis.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y los servicios médicos constataron el fallecimiento. La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la intervención de fuerzas federales para realizar las pericias. El Gobierno nacional expresó sus condolencias y acompañó a la familia en este momento de dolor.

