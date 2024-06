El dolor del padre de Guadalupe Lucero por Loan y la vinculación con Mendoza

“A los quince días de la desaparición de Guada (en el 2021), fuimos con el abogado hasta cerca de La Horqueta y cruzamos el límite para el lado de Mendoza. Habían tres policías, pero no pararon en el auto, nada, y te estoy diciendo que habían pasado quince días de la desaparición de mi hija. Ya estaba en la alerta Sofía, y se suponía que tendría que haber un control de auto, un control de la gente que iba en el auto, que tendrían que revisar los autos, porque supuestamente iban a hacer todo eso. No se hizo absolutamente nada, nosotros pasamos con dos menores en el auto, porque iba mi sobrina y una nena amiga, las dos menores, y la verdad que ni siquiera revisaron el auto”, recordó Lucero.

El paradero de Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio del 2021 en el barrio 544 Viviendas de San Luis. Hasta el día de hoy no se sabe nada de la pequeña.

Con el caso Loan, el padre de la niña revive todo lo que ocurrió en su familia. “Te lleva a revivir todo, porque la verdad que es algo muy fuerte lo que está pasando. En mi caso nunca detuvieron a nadie, la verdad que no hay nada, lamentablemente no hay nada”, explicó.

En ese sentido, el hombre afirmó que “lamentablemente en el caso de Loan se trabajó mucho más rápido que en el caso de mi hija”.

“Ya el tercer día tenían detenidos, cosa que acá nunca hubo un detenido por la causa de mi hija. La verdad que con el tema de la alerta Sofía también fueron un poco más rápidos. Ojalá algún día podamos obtener algo por la causa de mi hija”, sostuvo.

“La desaparición de un hijo es algo difícil. Yo siempre digo, a ver, no quiero hacer comparaciones ni nada. Yo creo que una persona, cuando tiene un hijo fallecido, sabe dónde llevarle unas flores, sabe dónde ir ¿no? No quiero comparar los dolores, porque obviamente que a cada uno le duele a su manera. Pero yo creo que sí, el hecho de tener un hijo desaparecido es totalmente difícil, el no saber cómo está, si está bien, a ver, si está con vida o no, si lo tienen bien, si come o no”, sostuvo Lucero.

Y en base a esto, resumió: “Vivís con una angustia constantemente”.

En este contexto, el hombre le envió “fuerzas y abrazos” a los familiares de Loan y les pidió “que tengan fe, que confíen”.

“Gracias a Dios allá la policía está trabajando bastante bien. Confíen en Dios que todo saldrá bien. Yo como papá la siento viva (a Guadalupe). Y la voy a seguir buscando toda la vida”, concluyó.