Sergio Massa y la señal a China de la que no se habla

No siempre las cosas pasan en el lugar donde parece que se desarrollan los hechos. Mientras Sergio Massa y su comitiva iniciaban las conversaciones en Shangai la principal señal al gobierno chino se daba muy lejos de allí. En el Boletín Oficial de la República Argentina se publicaba una resolución que llenó de beneplácito y sonrisas a los funcionarios chinos.

Por ahora China respeta a Estados Unidos y no vende los bonos del Tesoro que tiene en su poder, el país asiático es el principal tenedor mundial de Bonos estadounidenses en magnitud tal de hacer colapsar, si se lo propusiera, al gendarme del mundo, a la economía del país del Norte. Pero eso no significa que no busque por otros caminos devolver los ataques y provocaciones que le realizan las distintas administraciones norteamericanas.