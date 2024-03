Oldrá habló sobre los rumores de su salida de Godoy Cruz

"Me estuvo llamando mucha gente pero yo no he dicho absolutamente nada, con el presidente del club estuve en Santa Fe pero no hemos hablado del tema por eso me llama la atención la circulación de estas versiones, incluso los jugadores me vinieron a preguntar. Pero no me molesta, sé adónde estoy parado y soy consciente de que algunos resultados no se dieron en el campeonato pero sinceramente yo no he hablado", expresó Oldrá.