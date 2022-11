Emiliano "Dibu" Martínez reveló el peor momento de su carrera

"Me fui a préstamo por todos lados", contó Martínez y en ese contexto reconoció: "Fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo".

"Nunca atajo por mí, siempre atajo por alguien. Tengo que buscar una excusa para las temporadas y no lesionarme", reconoció Martínez y reveló: "Desde que nació mi hijo, hace cuatro años, exploté. Tengo un psicólogo personal que necesité, porque estaba en un punto de mi carrera en el que no sabía para dónde ir. Fue una de las decisiones más correctas que hice en mi carrera".

Tal como lo dijo Messi en la arenga previa a la final contra Brasil, Dibu fue papá durante la Copa. "Mi hija nace dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo...", aseguró. Fue antes de los cuartos de final ante el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro, y la Albiceleste ganó 3-0.

En semifinales llegó Colombia. Antes de salir a la cancha, Dibu recordó lo que sucedió en el vestuario: "Habló Leo y dijo una cosa nomás: 'En el himno, abracémonos. Sintamos el himno un poco más, que nos vean más unidos'". Y así fue, lo cantaron como nunca. En el partido, luego del 1-1 en tiempo reglamentario, vinieron los penales.

Los penales son una lotería. "Yo los quería", confesó el Dibu con una sonrisa de oreja a oreja. "Me acuerdo literal que dijo 'Yo voy a atajar tres'", recordó Nicolás Tagliafico. Y Messi la remató: "El Dibu es un personaje, está re loco y si te decía eso es porque iba a pasar".

"No necesitaba que nadie me toque la espalda o que me digan que confiaban en mí, sabía exactamente lo que iba a hacer", aseguró Emiliano. Y bueno, se comió a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. "Habían bailado contra Uruguay... no me gustó nada. Los vi con tensión y lo aproveché", recordó Dibu. Luego, fue criticado por hablarles: "Nunca lo había hecho, me salió del alma", afirmó. Papu Gómez rememoró cómo vivió los penales: "Nosotros estábamos en mitad de cancha y veíamos que les estaba diciendo cosas. No se notaba bien qué, pero veíamos que había una charla. Y eso no es normal".

Tras taparle el último penal a Cardona, el equipo argentino salió disparado hacia Dibu: "Yo vi a la gente correr desaforadamente y yo... ¡pará!, que el réferi estaba así (escuchando al VAR). Por favor, decime que no me adelanté. Cuando toca el silbato, parecía que me iba a caer de la sensación, del mareo que tenía", expresó el arquero argentino.

