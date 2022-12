Mendoza: el 2 de diciembre se realiza la Marcha del Orgullo

El lema y sub-lema elegido por la Comisión Organizadora (COMOM) de la decimosegunda Marcha del Orgullo LGBTTIQNBA+ de Mendoza es "¡LA DEUDA ES CON MELODY, JOSEFINA Y TODES!” “Basta de Travesticidio Social”. Por 12va vez, volvemos a salir a las calles de Mendoza para exigir nuestros derechos como personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, queers, no binaries, asexuales y demás identidades (LGBTTIQNBA+).

Marcha del orgullo Gay, mendoza, melodi, transfemicidio Se realiza una nueva Marcha del Orgullo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

"En esta ocasión reclamamos por el cumplimiento efectivo y real de la ley 26.150 de ESI con una perspectiva trans y no binaria; y del decreto 476/2021, la implementación efectiva y real de la Ley Micaela y del decreto 1187/2018, por una salud integral libre de violencias con perspectiva de géneros y diversidades, por acceso a la salud mental para todes, por la reglamentación Rápida y efectiva de la nueva ley de vih, Hepatitis Virales, tuberculosis, sífilis e its 27675/2022, por una ley integral travesti-trans y no binarie, por una ley de Protección y Asistencia a les trabajadores sexuales. Por el cumplimiento efectivo y real de la ley de Talles Número 8579/13, una ley de humedales, el tratamiento y aprobación del proyecto de ley federal que busca reconocer la LSA como lengua natural, patrimonio lingüístico y cultural, la separación de la iglesia y el Estado; entre otros", dice la convocatoria de la Comisión Organizadora.