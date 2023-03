'Celebrities' que deberían tener una estrella en el Paseo de la Fama

Se otorgan a ‘celebrities’ de diferentes ámbitos. No obstante, algunas que han alcanzado la cima en su profesión no tienen su estrella en el Paseo de la Fama :

¿Lo puedes creer? Leonardo DiCaprio no tiene estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles pese a ser uno de los mejores actores del Hollywood actual y ganador del Oscar. Al parecer, al protagonista de ‘Titanic’ (1997) o ‘El renacido’ (2015) no le interesa lo más mínimo.

image.png

Clint Eastwood

Muchas grandes estrellas de diferentes ámbitos no cuentan con este reconocimiento porque para tener una estrella en el Paseo de la Fama, además de llegar a lo más alto, hay que cumplir una serie de requisitos y algunas no han querido hacerlo. Clint Eastwood, por ejemplo, rechazó la suya.

image.png

Julia Roberts

Los requisitos son firmar un contrato con la Cámara de Comercio de Hollywood, que es quien otorga el reconocimiento, comprometiéndose a estar sí o sí presente en el acto de entrega y pagar 50.000 dólares (unos 47.000 euros) por los gastos (suelen hacerlo las productoras o los sellos discográficos). Julia Roberts no aceptó las condiciones.

image.png

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen aceptó su estrella en el Paseo de la Fama, pero el cantante no se presentó después al acto de entrega, rompiendo una de las principales condiciones. Es por ello que finalmente se le retiró y no la verás si pasas por el Hollywood Boulevard.

image.png

Al Pacino

A Al Pacino le sucedió algo similar a lo de Bruce Springsteen. También le otorgaron la estrella, pero después no se presentó al acto de entrega y se quedó sin ella. Seguramente no le importó demasiado.

image.png

George Clooney

Lo de aceptar la estrella y después no acudir al acto es bastante habitual. También le ocurrió a George Clooney en la década de los 2000. No pudo asistir a la inauguración y finalmente la ceremonia no se llevó a cabo.

image.png

Oprah Winfrey

Por razones desconocidas, Oprah Winfrey, una de las presentadoras más famosas y mujeres más influyentes, además de escritora, productora y filántropa, no tiene estrella en el Paseo de la Fama.

image.png

George Lucas

Curiosamente, al cineasta George Lucas, creador de las sagas de ‘Star Wars’ o de ‘Indiana Jones’, entre muchos otros éxitos, no le han concedido estrella en el Paseo de la Fama. Francis Ford Coppola llegó a ofrecerle la suya cuando se la entregaron a él.

image.png

Madonna

Se desconoce si fue por no querer cumplir los requisitos o por algún otro motivo, pero a Madonna le ofrecieron ponerle una estrella en el Paseo de la Fama allá por la década de los 90 y no quiso.

image.png

Beyoncé

Hay una estrella en el Paseo de la Fama dedicada a las Destiny's Child, pero curiosamente Beyoncé no tiene ninguna en solitario pese a ser una de las cantantes más exitosas del mundo y haber ganado multitud de Grammys.

image.png

Angelina Jolie

Si paseas por el Hollywood Boulevard, no verás una estrella dedicada a Angelina Jolie. Y eso que tiene el Oscar, varios Globos de Oro y ha protagonizado varias películas taquilleras. Los motivos por los que no se la han concedido no están claros.

image.png

Brad Pitt

Al igual que ocurre con su ex, Brad Pitt tampoco tiene una estrella en el Paseo de la Fama. El actor sigue esperando que le ofrezcan este reconocimiento.

