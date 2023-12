Susana Sala, alma y vida por la educación alvearense

Visiblemente emocionada, pero ante todo sorprendida, por la devolución de sus colegas y amigas en una placa destacada en una de las aulas del Jardín Mercedes de San Martín, Susana se expresó: "Para mí es algo impensable, no me imaginé nunca que estaban haciendo estos las chicas, fue una gran sorpresa y una gran alegría que reconozcan todo el trabajo que yo he hecho, que ha sido con todo mi gusto, porque era para ayudar a los niños".