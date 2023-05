El Hospital Tedoro J. Schestakow tiene un aumento considerable en las internaciones

Las internaciones han aumentado entre un 30 y 40% mientras que la ocupación ha sido más o menos que promedia un 70%. En el hospital público como la salud pública no le podemos negar a nadie la atención, hay mucha consulta de guardia tanto del que tiene obras social como el que no. Una de las causas seguramente es lo de los coseguros, el paciente no puede pagarlo por su elevado costo por ejemplo en internación o a veces la complejididad con la que cuenta este hospital".