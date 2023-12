Tom Jones vuelve a la Argentina con su leyenda musical

A los 83 años , Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" y "Praise & Blame". Los críticos han elogiado tanto el material grabado como las actuaciones de Jones, destacando su innegable y único talento tanto en el estudio como en el escenario.

Se lo recuerda también por sus exitosas melodías como pueden ser: "It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “Delilah” y “Green, Green Grass of Home”, entre otras memorables composiciones que lo condujeron a tener colaboraciones junto a Stevie Wonder, Aretha Flankin, Dolly Parton, Van Morrison y otros artistas.

Sir Tom logró alcanzar un lugar que solo pocos conocen y es el de mantener su talento durante varias épocas en las cuales atravesó diferentes géneros musicales y en donde además siempre se mantuvo a la vanguardia.