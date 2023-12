Reeditaron los dos primeros discos de Serú Girán

David Lebón: "Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca".

Charly García: "Es un disco muy actual. Uno se pregunta cómo podíamos tocar esos complejos arreglos con tanta precisión. La respuesta es que ensayábamos mucho".

Reedición de Serú Girán

disco seru giran

Con un trabajo similar a lo hecho para la edición La Grasa de las Capitales, la primera reedición de Serú Girán se lanzó en diciembre de 2021 y fue producto de una una minuciosa labor de producción que incluyó la extraordinaria restauración y remasterización del sonido a cargo de Pedro Aznar y Ariel Lavigna, restauración de arte de tapa e inclusión de nuevas fotos originales. Esta edición fue realizada en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte y contó con la producción del INAMU junto a Gustavo Gauvry. Esta edición fue lanzada nuevamente en vinilo para que el público pueda disfrutarla.