El Teatro Independencia recibe el taller de Alicia Motta

Para participar de este taller se requiere alguna experiencia en danza y movimiento, pero no es una clase de alto rendimiento técnico: es decir que personas que ya tienen una experiencia en danza no van a encontrar incómodo el momento de aprender y bailar la coreografía, sino que lo van a disfrutar, pero a su vez, la clase no está únicamente apuntada al material complejo de una coreografía. A sabiendas de esto, las personas interesadas pueden decidir, desde su experiencia y nivel, si les conviene participar.