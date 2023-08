El Certamen Literario Vendimia 2023 tiene sus ganadores

Eliana Drajer es licenciada en Comunicación Social y profesora nivel secundario, universitario y educación no formal. Participó en el grupo de poetas mendocinos Carne Fresca y Faltan 2. Actualmente es integrante del grupo La moledora de carne y de la Red Nacional Itinerante de Escritores. En 2008 residió en el Instituto Rural de Artes de Casas del Cerro (España), con una beca concedida por la Unesco para concluir su primer libro. Gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, se capacitó en poesía con Alicia Genovese.

El jurado integrado por María Vichez Aruani, María Belén Moretti y Mariana Estrella Sananes resolvió seleccionar como ganadora a la obra Cajita fuerte, del autor Diego Sebastián Quiroga. Además, decidió darle una mención a la obra Sumergible, de Pablo Darío Longo.

Diego Quiroga es licenciado en Arte Dramático (UNCuyo). En 2018, con una beca del Instituto Nacional del Teatro, se formó en teatro físico en la ciudad de Buenos Aires. En 2019, con otra beca de la Fundación SAGAI se especializó como stuntman o doble de riesgo de cine y con beca del Fondo Nacional de las Artes realizó una clínica personalizada de dramaturgia tutorada por Osjar Navarro Correa. En los últimos años ha recibido premios en cine y teatro. En 2019 su tercer cortometraje, Patria por dos pesos, recibió el Premio del público en el Festival Iberoamericano de cine GRABA. Y, en 2020 su primera obra teatral Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido, recibió una mención en el certamen de dramaturgia Ciclo Incierto, que organiza el Teatro TBK, de la ciudad de Buenos Aires.

El jurado en la categoría Cuento, conformado por Facundo García, Elizabeth Auster y Claudio Castillo, resolvió seleccionar como ganadora a la obra Agogé, de Juan Bautista Correa. Además, decidió darle una mención a la obra Ahá, de la memoria, de Agustín Conrado Muñoz Patiño, y a la obra No sé si alguna vez amaneció, de Santiago Omar Alonso.

Juan Bautista Correa es licenciado en Comunicación Social y tiene formación en programación y desarrollo de software.

El jurado en esta categoría estuvo conformado por Darío Manfredi, Daniel Fermani y Mariana Brito y resolvió seleccionar como ganadora a la obra Siempre mira el lado brillante de la vida, del autor José Ignacio Rojas.

La obra de José Ignacio Rojas alude al título de la canción Always look on the bright side of life, escrita por Eric Idle y que apareció originalmente en la película La vida de Brian (1979), del grupo humorístico inglés Monty Python.

El jurado en la categoría Juvenil, conformado por Gabriela Savietto, María Gabriela Fonseca y Omar Ochi, resolvió seleccionar como ganadora a la obra Hasta siempre hasta recién, del autor Juan Manuel Montes Delsouc.

Juan Manuel Montes, ganador en la misma categoría hace cinco años, obtuvo además una mención en cuento hace quince años. Es profesor en Lengua y Literatura (UNCuyo), especialista en Escritura y Literatura y diplomado en corrección de textos (ortográfico y de estilo). Ha publicado La soledad de los héroes (con mención del Vendimia, 2008), Relatos desde Liliput (Macedonia Ediciones, 2012), Márgenes de la microficción (Macedonia Ediciones, 2018), Manojo de palabras (Bambalí, 2018), Abrevedero (2019) y Modo Flash (Quipu, 2020). Fue ganador del Certamen Literario Vendimia en 2018 en la categoría Infantil y Juvenil. Sus textos aparecen en antologías de Argentina, Chile, Perú, España y México.

El jurado en la categoría No ficción, conformado por Javier Cusimano, Oscar Guillén y Enrique Pfaab, resolvió declarar desierta la categoría. En este sentido, el jurado consignó en el acto como motivos:

“Este jurado entiende que del total de las dieciocho obras participantes solo un muy reducido porcentaje cumplió con las características del género, tal como convinieron sus tres integrantes durante las reuniones previas al fallo. El género no ficción en el sentido literario, es decir la crónica con todas sus variantes (desde la novela de no ficción, pasando por la crónica dura o periodística), sin dejar de lado textos que abordaran temas tomados de la realidad e interpretados por el autor libremente. En este sentido, no se tuvieron en cuenta, a la hora de la selección final, textos que fueron considerados dentro de, por ejemplo, otros géneros tales como la crítica literaria o ensayos técnicos”.

El jurado se detuvo especialmente en el análisis y discusión de textos que, en algunos casos, mostraban frescura narrativa, un serio trabajo en la prosa o incluso algunos con indudables marcas de estilo, pero con un inconveniente insalvable: la brevedad que impide conformar otro de los conceptos que el jurado tuvo en cuenta: una unidad textual que pudiera conformar un libro.

Otros de los asuntos destacados fueron graves inconvenientes de edición, el trabajo de editing, problemática común en el panorama local ante la casi ausencia de editores literarios.

Por último, los tres jurados entendieron que, de premiar una obra, debía tener suficiente calidad, valor e interés y que estas cualidades fueran perdurables como para justificar su presencia en las bibliotecas. Las obras presentadas no llegaron a reunir estos requisitos.

En particular, este año en el certamen no se concursó en la categoría juvenil, el género infantil, que tendrá prontamente su primera edición como un certamen aparte, con una estructura específica para ese sector de producción literaria.