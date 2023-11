Charly García tendrá su propia esquina en Nueva York.

Pero las celebraciones incluyen además una charla informal en el Central Park que realizó este sábado Samalea y un "walking tour" que se llevó a cabo el domingo 6 por las locaciones en donde el astro del rock argentino filmó el video del tema "Fanky", en 1989, a cargo del Zorrito y del tecladista Alfie Martins.

Un disco distinto

En la geografía musical, Joe Blaney es un productor e ingeniero de sonido que ha colaborado con nombres estelares como Keith Richards, The Clash, Prince, Beastie Boys, The B52s, Joey Ramone y Tom Waits, entre otros, y que luego de Charly se haría de un nombre en el rock en español tras su desempeño —además— en discos importantes como Alta suciedad de Andrés Calamaro, Palabras más, palabras menos de Los Rodríguez o MTV Unplugged, Fome y La sangre en el cuerpo de Los Tres.

¿Un disco grabado en estudios grandes con poca plata? Significa trabajar en estudios chicos como los extintos Gramavision Studios y otros de lujo como el mítico Electric Lady Studios fundados por Jimi Hendrix y frecuentados por los músicos más famosos de la Tierra: The Rolling Stones, John Lennon, Led Zeppelin, David Bowie, Prince, Madonna, Stevie Wonder, Guns n' Roses y un eterno etcétera.

Cuando lo vi por primera vez, me cayó bárbaro; tenía unos lindos zapatitos, era alto como yo y en esa época era rubio (después de tantos discos conmigo el pelo se le puso canoso). Nos sentamos y hablamos mientras Zoca andaba por ahí; el mono vio el ambiente y no sabía quién era yo. Me pidió que le mostrara algo y le puse Yendo de la cama al living; cuando escuchó 'No bombardeen Buenos Aires' me empezó a preguntar cómo había grabado los tambores. Primero le gustó la música y más tarde vio que era serio. No sé qué esperaría él, pero cuando le dijeron Argentina, había pensado en algo raro".