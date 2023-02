Muschietti: 5 datos del argentino que dirigió a dos Batman

Michel Keaton aseguró en una entrevista que “no habría tomado el proyecto si la película no hubiera sido lo suficientemente buena”. Por lo cual, elogió la manera de trabajar del director argentino en una entrevista con The Jess Cagle Show.

image.png

“Simplemente entré y me divertí. ¿Y por qué no? Sabes, quiero decir, el director Andy Muschietti es fantástico y es realmente creativo. No sé. Es divertido”, declaró el actor norteamericano, quien ganó un Globo de Oro en 2015 por la película Birdman.

Trabajó con Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce

En sus inicios trabajó como asistente de dirección en la película “Evita” de Alan Parket. Por lo cual, las estrellas de la película eran Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce.

Madonna - EVITA (Official Trailer)

El film está contextualizado en la Argentina de 1952, donde Eva Perón acaba de morir y Argentina está conmocionada por la desaparición de un mito. Tras una infancia difícil, Eva, una joven provinciana, se convirtió en la primera dama de la República Argentina.

Dirigió dos veces la saga de Pennywise

IT, el payaso maldito creado por Stephen King fue dirigida cinematográfica por el argentino. Su primera película llegó a las pantallas en 2017 y tras su éxito, Muschietti dirigió la secuela.

IT - Tráiler Oficial 1 - Castellano HD

La misma fue estrenada el 6 de septiembre de 2019 y estuvo protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Andy Bean.

Fascinó a Guillermo del Toro por Youtube

Andy Muschietti realizó un corto y lo subió a la plataforma de Youtube. El director mexicano Guillermo del Toro vio la película Mamá y quedó deslumbrado, al punto de comunicarse con el oriundo de Vicente López.

image.png Andrés Muschietti junto a Guillermo del Toro.

Sinopsis de Mamá

Hace cinco años, el mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desaparecieron en el bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas (Nikolai Coster-Waldau) y su novia Annabel (Jessica Chastain), son encontradas unos años más tarde en una cabaña en medio de la naturaleza, donde han vivido aisladas de toda civilización. Comienzan entonces una nueva vida para las niñas de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos pronto descubren que alguien o algo misterioso las sigue arropando por las noches".