Qué enfermedad tiene Miguel Ángel Russo: entre el fútbol y la resiliencia

Miguel Ángel Russo es un hombre de fútbol. Como jugador, defendió la camiseta de Estudiantes de La Plata durante toda su carrera. Como entrenador, dejó su huella en equipos de Argentina, Colombia y otros países. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de desafíos, tanto dentro como fuera de la cancha.

En 2017, enfrentó una dura batalla contra el cáncer de próstata sin abandonar su pasión por dirigir. “Dos días antes me doy una quimio en Bogotá y después dirijo y salgo campeón”, recordó sobre su paso por Millonarios de Colombia. Recientemente, dio una entrevista para Infobae y dejó profundas reflexiones.

Como entrenador, Russo se adaptó a los cambios en el fútbol y a la mentalidad de las nuevas generaciones. “Cuando me inicié en Lanús, yo llamaba a los padres para hablar con ellos, hoy todos demandan hablar con el técnico y preguntar por qué juega o no juega su hijo”.

Miguel Ángel Russo: entre el fútbol y la resiliencia

La enfermedad y la fortaleza mental

El diagnóstico de cáncer de próstata en 2017 marcó un punto crucial en su vida. Aun así, Russo nunca permitió que la enfermedad lo definiera. “Le tuve respeto, dedicación, le hice caso a los médicos, y de menor a mayor lo fui superando”. No quiso ser tratado de manera diferente por su entorno y siempre mantuvo el foco en su trabajo. “El mundo con este tipo de enfermedades hace un drama y es lo peor”. Su historia de superación se convirtió en inspiración para muchos, pero él prefiere la humildad. “Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

Actualmente, dirige a San Lorenzo. Es su segundo ciclo al frente del club. El primero fue entre julio de 2008 y abril de 2009. Su experiencia y habilidad para motivar a sus equipos siguen siendo su sello distintivo, demostrando que el fútbol, más que un deporte, es una forma de vida./Infobae.