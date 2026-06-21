Copa Mundial de Fútbol de 2026 Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y todas las estadísticas al instante

Los españoles están obligados a sumar de a tres ante la complicada Arabia, en una nueva fecha del exigente Mundial 2026.

Seguí el desarrollo de todos los duelos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, con actualizaciones minuto a minuto como sólo Sitio Andino te puede brindar. No te lo pierdas.