Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y todas las estadísticas al instante

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de este sábado 20 de junio de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro.
Estos son los cotejos del 21 de junio en el Mundial 2026
La segunda fecha del Mundial 2026 seguirá este domingo con una agenda cargada de encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos. La jornada se abrirá con el choque entre Japón y Túnez, mientras que España buscará recuperarse y Uruguay afrontará un duelo clave en el siempre parejo Grupo H.
Además, la programación incluirá los partidos entre Bélgica e Irán y Nueva Zelanda frente a Egipto, en una fecha que promete emociones y podría entregar nuevos clasificados a los 16avos de final. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports, Telefe, DSports y DGO.