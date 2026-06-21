21 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y todas las estadísticas al instante

Los españoles están obligados a sumar de a tres ante la complicada Arabia, en una nueva fecha del exigente Mundial 2026.

Los españoles están obligados a sumar de a tres ante la complicada Arabia, en una nueva fecha del exigente Mundial 2026.

Seguí el desarrollo de todos los duelos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, con actualizaciones minuto a minuto como sólo Sitio Andino te puede brindar. No te lo pierdas.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de este sábado 20 de junio de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro.

El Mundial 2026 continuará este domingo 21 de junio con cinco partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que comenzará durante la madrugada con el duelo entre Japón y Túnez y que tendrá como grandes atractivos las presentaciones de España y Uruguay.

La actividad también incluirá los encuentros entre Bélgica e Irán y Nueva Zelanda frente a Egipto, en una fecha que podría empezar a definir a varios clasificados para los 16avos de final. Los partidos podrán seguirse por TyC Sports, Telefe, DSports y DGO, según cada encuentro.

Seguí el minuto a minuto de los partidos del 20 de junio del Mundial 2026

Live Blog Post

Estos son los cotejos del 21 de junio en el Mundial 2026

La segunda fecha del Mundial 2026 seguirá este domingo con una agenda cargada de encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos. La jornada se abrirá con el choque entre Japón y Túnez, mientras que España buscará recuperarse y Uruguay afrontará un duelo clave en el siempre parejo Grupo H.

Además, la programación incluirá los partidos entre Bélgica e Irán y Nueva Zelanda frente a Egipto, en una fecha que promete emociones y podría entregar nuevos clasificados a los 16avos de final. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports, Telefe, DSports y DGO.

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