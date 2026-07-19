Mundial 2026, en vivo: Argentina y España buscan la gloria en Nueva Jersey

La espera terminó. La Selección argentina disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) la gran final del Mundial 2026 frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El histórico show del entretiempo que revolucionó la final del Mundial 2026
El entretiempo de la final entre Argentina y España ofreció un espectáculo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo. En el MetLife Stadium, Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezaron un imponente show musical que combinó luces, efectos visuales y una puesta en escena de nivel internacional.
La presentación también incluyó a Burna Boy, Coldplay, Emmanuel Kelly, Ghetto Kids y el director de orquesta Gustavo Dudamel, además de la participación especial de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. El show se desarrolló mientras ambos seleccionados descansaban tras un primer tiempo que finalizó 0-0, antes del inicio de los 45 minutos decisivos por el título del Mundial 2026.