29 de junio de 2026
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Provincia de Mendoza

Mendocinos brillaron en el Campeonato Argentino de Maratón con podios y debuts históricos

Se llevó a cabo el pasado fin de semana el exigente Maratón de Rosario 2026 y hubo una gran performance de los atletas de Mendoza. Mirá lo sucedido.

El mendocino Juan Martín Fernández cumplió en la Maratón 10k de Rosario.

El mendocino Juan Martín Fernández cumplió en la Maratón 10k de Rosario.

 Por Martín Sebastián Colucci

El atletismo mendocino volvió a dejar su sello a nivel nacional. En el Campeonato Argentino de Maratón, disputado en el marco de la tradicional Maratón de Rosario, los representantes de la provincia protagonizaron una actuación sobresaliente con podios, debuts históricos y varias actuaciones dentro de los principales puestos de la clasificación general.

La atleta alvearense finalizó tercera en la clasificación general femenina con un tiempo de 2h49m51s, logrando además un lugar en el podio del Campeonato Argentino.

Detrás suyo también brilló Elisa Abarca, compañera de equipo, quien terminó cuarta con un registro de 2h55m15s, completando una jornada inolvidable para Trisports.

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Lorena Cuello tuvo una buena performance.

Lorena Cuello tuvo una buena performance.

Emilio Medina también tuvo un estreno para destacar

En la rama masculina de los 42 kilómetros, Emilio Medina (Pura Pasión) también disputó su primera maratón.

El mendocino completó una carrera muy sólida y cruzó la meta en la octava posición general, con un tiempo de 2h35m02s, convirtiéndose en el mejor representante masculino de la provincia.

Juan Martín Fernández volvió a subir al podio en Rosario

Las buenas noticias continuaron en la prueba complementaria de 10 kilómetros. El profesor y atleta Juan Martín Fernández (Pacer Team) consiguió el tercer puesto de la clasificación general, al detener el cronómetro en 31m39s, sumando otro podio nacional para Mendoza.

Entre las mujeres, Marisa Montecino fue sexta con 39m09s, mientras que Ailén Torres cerró una destacada participación al finalizar duodécima con un tiempo de 40m46s.

Una gran presencia mendocina en Rosario

Más allá de los resultados individuales, Mendoza volvió a decir presente con una importante delegación integrada por atletas de Pacer Team, Pura Pasión y Trisports, que aportaron un numeroso grupo de corredores y protagonizaron una de las mejores actuaciones provinciales de los últimos años en la tradicional competencia rosarina.

En la clasificación general del Campeonato Argentino, los títulos quedaron para Eulalio "Coco" Muñoz, entre los hombres, con 2h16m57s, y para Luján Urrutia, entre las mujeres, quien además estableció un nuevo récord del circuito con 2h43m20s.

Fuente: Mendoza Corre.

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