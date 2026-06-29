Mendocinos brillaron en el Campeonato Argentino de Maratón con podios y debuts históricos

El atletismo mendocino volvió a dejar su sello a nivel nacional. En el Campeonato Argentino de Maratón, disputado en el marco de la tradicional Maratón de Rosario, los representantes de la provincia protagonizaron una actuación sobresaliente con podios, debuts históricos y varias actuaciones dentro de los principales puestos de la clasificación general.
Lorena Cuello hizo historia en su debut en los 42K
Entre las mujeres, Marisa Montecino fue sexta con 39m09s, mientras que Ailén Torres cerró una destacada participación al finalizar duodécima con un tiempo de 40m46s.
Una gran presencia mendocina en Rosario
Más allá de los resultados individuales, Mendoza volvió a decir presente con una importante delegación integrada por atletas de Pacer Team, Pura Pasión y Trisports, que aportaron un numeroso grupo de corredores y protagonizaron una de las mejores actuaciones provinciales de los últimos años en la tradicional competencia rosarina.
En la clasificación general del Campeonato Argentino, los títulos quedaron para Eulalio "Coco" Muñoz, entre los hombres, con 2h16m57s, y para Luján Urrutia, entre las mujeres, quien además estableció un nuevo récord del circuito con 2h43m20s.