Lionel Scaloni explicó que habrá cambios para el duelo ante Chile: cuáles serán

La declaración se ganó el reconocimiento de los medios y del público, y ratificó el perfil humano que Scaloni imprime en cada una de sus gestiones al frente del combinado nacional.

Convocados, bajas y oportunidades en la Selección de fútbol de Argentina

Más allá del mensaje social, Scaloni también hizo foco en lo deportivo. De cara a un duelo clave frente a Chile y con varios nombres importantes ausentes por lesiones o suspensiones, el DT reconoció que la conformación del once es una incógnita. Aún así, valoró la chance de ver a nuevos talentos del fútbol local.

“No miramos dónde juegan, sino qué necesita el equipo. Por eso llamamos a Kevin Lomónaco y Mariano Troilo. Y Mastantuono está pasando un gran momento”, explicó el técnico. Sobre Franco Mastantuono, de gran presente, aclaró que no se meterán en su futuro y que su participación en el Mundial Sub-20 dependerá del club que lo tenga: “Es lindo jugar un Mundial Sub-20, pero será una decisión de su equipo y de cómo esté él”.

También confirmó que Lo Celso no estará disponible para ninguno de los dos partidos, y que Alexis Mac Allister fue desafectado por precaución debido a molestias arrastradas. En su lugar, fueron convocados Barrenechea y Buendía.

Juega Lionel Messi

Durante la conferencia de prensa que brindó en el Predio de la AFA en Ezeiza, Scaloni analizó: “Es evidente que estamos en condiciones de poder probar otras cosas”, aunque llevó tranquilidad al destacar que “en principio está para jugar, está bien y viene de un buen partido el fin de semana pasado”.

El regreso de Di María y el calendario incierto de la Selección de fútbol de Argentina

Scaloni se mostró emocionado al referirse al regreso de Ángel Di María a Rosario Central: “Es una alegría para el fútbol argentino. No solo para los hinchas de Central, sino para todos. Le hace bien al fútbol y también a él, a su corazón y a su alma”.

Consultado sobre el calendario internacional, Scaloni confirmó un amistoso ante Angola, aunque advirtió que no hay chances de enfrentar selecciones europeas este año: “Me gustaría no jugar más con sudamericanos, pero no hay otra opción. Las selecciones europeas tienen eliminatorias y la Nations League. Es difícil, y nos va a perjudicar”.

Sobre la posibilidad de una nueva edición de la Finalíssima ante España, el DT fue cauto: “No tengo información. Este año está complicado, y el próximo hay Mundial. Nosotros contamos poco, así que esperaremos qué se decide”.

Consciente de las dificultades, Scaloni apuesta a la renovación, la madurez emocional del grupo y a no perder el rumbo. Sin certezas sobre el equipo titular, el mensaje fue claro: hay lugar para los que se entregan con compromiso y, sobre todo, para los que no olvidan que el fútbol empieza en un sueño de potrero… o en una simple foto con un ídolo.

Entrena la Selección de fútbol de Argentina

#SelecciónMayor El plantel que conduce Lionel Scaloni se entrenará hoy, a partir de las 16, en el predio de #Ezeiza.

Los medios acreditados podrán cubrir los primeros 15 minutos de la actividad.



Los medios acreditados podrán cubrir los primeros 15 minutos de la actividad. pic.twitter.com/PdCCh6mDG6 — Selección Argentina (@Argentina) June 3, 2025

