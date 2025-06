Quién es Alejandra Ciriza, la académica mendocina premiada a nivel internacional por su lucha feminista

La pasión por la lectura: el inicio de un compromiso a diario

La lectura siempre es buena compañera en todo momento de la vida diaria. Sin embargo, cuando las temáticas se vuelven interesantes es imposible dejar de leer sin saber que esa temática te va a acompañar durante toda tu vida.

En diálogo con Sitio Andino, Alejandra Ciriza relató aspectos de su vida que la impulsaron a interesarse en el feminismo. “Cuando era adolescente leí un par de novelas de Simón de Beauvoir. En mi casa se leía mucho y había una biblioteca importante, entonces el acceso a los libros lo tuve toda mi vida”, contó.

"Este no es el mundo en que me agrada vivir", afirmó Alejandra

“Siempre me interesó leer y me interesó poder explicarme las cosas que pasan en el mundo. Me pareció muy importante estudiar los feminismos y una vez que me recibí, noté que había una ausencia muy relevante que hablaba los gritos”, expresó.

Alejandra Ciriza es feminista desde joven y la motivación para estudiar el feminismo fue “el hecho de saber que una de las formas más extendidas de injusticia y de opresión es hacia las mujeres y las personas feminizadas”, contó.

Una trayectoria profesional y el diálogo constante con otras mujeres

En el año 1985, Ciriza obtuvo una beca en el Conicet y empezó a trabajar en su proceso de formación como becaria junto a Arturo Roig. A partir de ese entonces, surgió su interés por la historia de las mujeres.

Alejandra junto a sus amigas Sofía y Nora en una marcha de Ni Una Menos

Luego dictó clases en la universidad pública, lo que le dio la posibilidad de continuar una investigación alrededor de diversos problemas vinculados a “las genealogías feministas desde el sur y desde Nuestra América”, señaló. “Mi trayectoria profesional ha sido hija de esas condiciones históricas”.

“Los feminismos son siempre una conversación con otras. Cuando se produjo la restauración democrática tuve la posibilidad de encontrarme con compañeras que venían trabajando temas feministas con mujeres de sectores populares y también encontrarme con personas que volvían del exilio”, comentó Ciriza.

Alejandra Ciriza dictando clases públicas en la UNCuyo

Con el paso del tiempo, Alejandra participó de la construcción de organizaciones feministas y de enseñar y compartir lo aprendido en relación con los estudios de mujeres.

La distinción otorgada por CLACSO y el encuentro con una investigadora de Costa Rica

El 10 de junio, en Bogotá, Colombia tuvo lugar la conferencia Internacional de Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Se trata de una articulación con centros de investigación pertenecientes a distintos países de distintos orígenes de universidades públicas y privadas.

Alejandra junto a Montserrat Sagot y Ana Goetschel. Ambas recibieron el premio de CLACS0 el 10 de junio en Bogotá

Allí, Alejandra Ciriza recibió la distinción en manos de Montserrat Sagot, una reconocida investigadora de Costa Rica. “Ella hizo aportes fundamentales para la teoría de la violencia contra las mujeres y personas feminizadas en Nuestra América”, explicó la profesora a este medio.

Objetivos a futuro y un mensaje clave para la sociedad actual

“Estoy muy interesada en pensar la recuperación de los lazos con nuestras ancestras. Es una recuperación que hago desde el Sur, desde una posición ubicada en Nuestra América”, contó la profesora.

En la misma línea Ciriza señaló: “Es una recuperación que tiene en cuenta las relaciones entre pasado y presente, pero también las tensiones entre las diferentes líneas dentro de los feminismos y las diferentes maneras de pensarse feminista”. Y expresó: “Quiero continuar con las tareas de formación a través de la maestría en estudios feministas que dirijo y seguir con el activismo”.

"Quiero continuar con las tareas de formación a través de la maestría en estudios feministas que dirijo y seguir con el activismo", afirmó.

Por otro lado, frente a un contexto donde la violencia machista asciende, es de vital importancia generar lazos sociales. En este sentido Ciriza dejó un mensaje claro para la sociedad: “Este no es el mundo en que me agrada vivir, pero si hay una convicción que tengo es que todas las personas que sobrevivimos a la dictadura militar, debemos sostener la propia dignidad y resistir a esta avanzada brutal contra nuestros derechos y nuestra dignidad”, manifestó.

“Este es un momento difícil que lastima profundamente los lazos sociales, produce mucho miedo porque eso es lo que quieren. También priva a las personas de su dignidad y de sus derechos fundamentales y esos contextos hacen que la violencia aumente contra las niñeces, contra las mujeres, contra las personas discapacitadas, las personas feminizadas y disidentes sexuales”, afirmó.