Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 6 de septiembre

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 6 de septiembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 06 de septiembre
Resultados de La Primera (06/09) - Sorteo Nº 2140
A la cabeza: 5359
Todos los números:
- 5359
- 5112
- 5052
- 5888
- 2359
- 7833
- 1155
- 9156
- 9634
- 6659
- 9643
- 1098
- 6092
- 6121
- 4991
- 8815
- 5286
- 7847
- 7908
- 5236