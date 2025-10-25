Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 25 de octubre

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 25 de octubre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 25 de octubre
Resultados de La Primera (25/10) - Sorteo Nº 961
A la cabeza: 9554
Todos los números:
- 9554
- 2318
- 1342
- 1829
- 0386
- 5269
- 5052
- 0644
- 8664
- 4087
- 5402
- 3318
- 2795
- 5728
- 2543
- 9551
- 6022
- 6206
- 9433
- 7969