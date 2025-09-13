Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de septiembre

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 13 de septiembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 13 de septiembre
Resultados de La Primera (13/09) - Sorteo Nº 2146
A la cabeza: 2437
Todos los números:
- 2437
- 8393
- 3746
- 2495
- 3878
- 4781
- 5989
- 3471
- 3805
- 4614
- 7672
- 1574
- 4902
- 8849
- 6154
- 4408
- 8929
- 9498
- 4444
- 7615