Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 13 de septiembre

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, sábado 13 de septiembre. Extracto completo y cabezas de sorteo de la previa, primera, matutina, vespertina y nocturna.

Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 13 de septiembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 13 de septiembre

Resultados de La Primera (13/09) - Sorteo Nº 2146

A la cabeza: 2437

Todos los números:

  • 2437
  • 8393
  • 3746
  • 2495
  • 3878
  • 4781
  • 5989
  • 3471
  • 3805
  • 4614
  • 7672
  • 1574
  • 4902
  • 8849
  • 6154
  • 4408
  • 8929
  • 9498
  • 4444
  • 7615

Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

quiniela de mendoza.jpg

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 13 de septiembre

Resultados de La Primera (13/09) - Sorteo Nº 925

A la cabeza: 5648

Todos los números:

  • 5648
  • 3041
  • 9598
  • 4085
  • 9190
  • 3885
  • 0659
  • 2587
  • 9096
  • 7827
  • 1565
  • 7286
  • 9478
  • 0920
  • 4543
  • 9233
  • 1431
  • 6122
  • 4486
  • 3137

