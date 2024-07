El pasado martes 9 de julio , se conmemoró el Día de la Independencia en Argentina. Después de esta fecha, miles de argentinos están ansiosos por saber cuándo habrá un nuevo feriado nacional para poder disfrutar de un día no laborable. A continuación, te detallamos todo.

calendario, feriado, efemerides.jpeg ¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

Próximo feriado nacional: cuándo es y qué se conmemorará

Por decisión del Gobierno, el feriado del 9 de julio no fue trasladado al lunes, por lo que se mantuvo el martes, y en consecuencia no hubo fin de semana largo. Pese a esto, miles de argentinos disfrutaron de la jornada no laborable y aprovecharon para llevar a cabo diferentes actividades.