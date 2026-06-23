23 de junio de 2026
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Herencias en disputa: qué hacer cuando un heredero se opone a la sucesión

Tras la muerte de una persona, se inicia un proceso legal que, en muchos casos, puede generar conflictos entre los herederos. Qué establece la ley y cuáles son las herramientas para resolverlos.

Herencias en disputa: qué hacer cuando un heredero se opone a la sucesión
Herencias en disputa: qué hacer cuando un heredero se opone a la sucesión Foto: web
 Por Iván Vazquez Guerrero

Como en todo ciclo de la vida, las personas tienen una fecha de fallecimiento, y con ella se abre también el destino legal de sus bienes. Para el ámbito jurídico, esto se materializa en dos conceptos clave: la herencia, entendida como el patrimonio que deja el difunto, y la sucesión, que es el proceso formal mediante el cual los herederos pueden acceder y apropiarse de los bienes recibidos.

Aunque ambos conceptos puedan parecer complejos, comprenderlos es fundamental para resolver los conflictos que suelen surgir entre herederos cuando no logran ponerse de acuerdo en la división de los bienes.

Una herencia sin problemas: las claves de una buena sucesión

Imaginemos una situación posible. Un hombre recibe la casa de su padre fallecido y, con el tiempo, surge la idea de venderla para obtener dinero en efectivo. Sin embargo, esa decisión se ve obstaculizada por la oposición de su hermano, también heredero, quien se niega a iniciar la sucesión.

Herencia - Sucesión (1)
Herencia y sucesión: ¿Cómo afrontar el desacuerdo entre los herederos?

Herencia y sucesión: ¿Cómo afrontar el desacuerdo entre los herederos?

Este tipo de disputas internas por el control o el dominio de los bienes -que también puede darse cuando hay un heredero desaparecido o alguien que nunca reclamó su parte- tiene solución: el traspaso de una propiedad puede concretarse sin inconvenientes siempre que el proceso de sucesión se haya realizado correctamente. De lo contrario, la venta de un bien heredado no podrá llevarse a cabo de manera legal.

Ahora bien, cuando uno de los herederos se niega a participar, eso no necesariamente bloquea el proceso. Cualquiera de los herederos puede iniciar la sucesión por su cuenta, sin necesidad de que todos estén de acuerdo para comenzar.

Una vez iniciado el trámite, cada heredero recibirá la notificación correspondiente y será citado por el juez para participar del proceso de manera obligatoria. Si persiste el desacuerdo sobre la venta del inmueble, existen herramientas legales que permiten avanzar y evitar que la propiedad quede paralizada por años.

Por lo tanto, la idea de que la oposición de un heredero impide cualquier avance es un mito. Ello se explica por la propia ley que provee los mecanismos necesarios para que el proceso pueda seguir su curso.

Temas legales para todos: resolvé tus dudas sobre situaciones cotidianas

Este tercer capítulo forma parte de una serie de microepisodios dedicados a abordar problemáticas frecuentes desde una perspectiva legal. La propuesta cuenta con el aporte del Estudio Jurídico Vazquez Guerrero, que brinda asesoramiento especializado y atención presencial en los departamentos de San Martín y Ciudad, con el objetivo de acercar herramientas prácticas para resolver situaciones cotidianas de manera informada.

Contacto del abogado Iván Vazquez Guerrero

Contacto: 2634563957 (https://wa.me/5492634563957)

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