Cómo apadrinar a chicos que viven sin una familia: un acto de amor y entrega

Actualmente, en Mendoza hay 900 menores de edad viviendo en residencias del Estado, por medidas excepcionales debido a vulneración de derechos; 150 están en estado de adoptabilidad.

"Es un rol que puede tomar cualquier persona. Implica un compromiso para acompañar a los chicos mientras estén en las residencias", explicó Eugenia Guglieri, Coordinadora del Programa de Acogimiento Familiar. "Se convoca a personas mayores de edad que estén dispuestas a asumir el compromiso. Tiene que cumplir algunos requisitos legales, como no estar inscripta en el Registro de Adopciones, no estar privada del cuidado parental, no ser deudora alimentaria y no tener antecedentes penales", detalló Guglieri.

Esta es una instancia previa al acogimiento familiar, pero el tiempo de duración es indefinido. Lo que se pretende ahora es que una vez que la chica o el chico sea adoptada/o se sostenga este vínculo afectuoso.

"El niño, niña o adolescente vive en las residencias del Estado, y puede ser retirado por su padrino o madrina los fines de semana, se lo puede llevar de vacaciones, acompañarlo en distintos aspectos. La idea es que sea un referente afectivo", sostuvo. Una vez que se propone un padrino o madrina, se dispara el proceso de admisión, evaluación y elección (de acuerdo a criterios establecidos por profesionales) para vincularlo con su ahijada o ahijado.

Hasta antes de la convocatoria, había 120 padrinos operativos, a los que en la última semana se sumaron 150.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben escribir al correo oficial de la Dirección de Cuidados Alternativos (DCA): [email protected]

Vale aclarar que no implica obligación alguna de adopción, ya que para este proceso en particular se deben respetar los circuitos administrativos en el marco de la ley de adopciones.