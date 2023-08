PASO 2023: las reacciones de las celebridades tras el triunfo de Javier Milei

En las últimas horas, uno de los mensajes que más repercusión tuvo en las redes fue lo que publicó Lali Espósito en la red social “X”, al catalogar de “peligroso” y “triste” el resultado de las PASO 2023. Y fue un poco más allá cuando en una segunda publicación, catalogó al candidato a presidente Javier Milei como “anti-derechos”. A la polémica se suman las declaraciones del rapero Trueno quien también se expresó en su cuenta de “X”. "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", publicó el artista. Sus palabras se viralizaron en minutos a través de sus seguidores. Y se sumó en los últimas horas las declaraciones de Ca7riel quien dijo "Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación”, recordó Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza.