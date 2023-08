Cuáles son las medidas que tomará Daniel Orozco tras el incendio en un galpón de Las Heras

“Estamos muy preocupados porque hay una seguidilla de hechos , que ustedes lo están viendo, no solamente ataques a la figura del Gobierno municipal, sino también ataques en diferentes cosas”, admitió Orozco.

“Estaban todos los vehículos de la Municipalidad ahí. O sea que si se prendían fuego todos los camiones, los autos y las motos, quedaban inutilizados durante muchos meses. Eso es un ataque a la población, no es un ataque a un municipio, a un sector, a un intendente”, afirmó Orozco, quien sostuvo que se ha “reforzado las guardias en los diferentes lugares municipales”.

En base a esto, el intendente le pidió al Gobierno provincial “que esté a la altura de las circunstancias” y que confirme que el siniestro “fue intencional”.

“Se llevaron las cámaras, saquen sus conclusiones. El hackeo que tuvimos en la Municipalidad, que todavía está en un punto muerto, y ahora esto, es un ataque no a un intendente o a un municipio, sino que fue a toda la población de Las Heras”, resumió.

Daniel Orozco celebró la llegada de Daniel Pizzi a la Unión Mendocina

Durante el encuentro de equipos técnicos de La Unión Mendocina en Guaymallén, el intendente celebró la llegada del ex rector radical de la UNCuyo, Daniel Pizzi, al partido.

Omar De Marchi Daniel Orozco Jorge Difonso.jpeg Daniel Orozco calificó a Daniel Pizzi como un "referente".

“Pizzi para nosotros es un referente, pero no solamente cultural, como persona también. El hecho de haber estado acompañándonos nos enriquece enormemente. Pero no desde el punto de vista técnico solamente, no porque ha sido rector de la Universidad Nacional de Cuyo, sino que es una persona que tiene principio, una persona con mucha fuerza para poder transformar Mendoza”, señaló.

En tanto que evitó dar detalles de la llegada de nuevos dirigentes al partido. “Lo que nosotros tenemos que hacer, es incorporar la mayor cantidad de mentes, de corazones y de espíritu posible, que en definitiva lo que quieren es una Mendoza mejor”, sostuvo.