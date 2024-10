Polémica: un profesor fue despedido tras hacerles leer a estudiantes un libro con escenas pornográficas

Sin embargo, este proceso no será inminente porque el docente tiene "inmunidad sindical" ya que es delegado del gremio. Es así que van a "realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y solicitar la autorización para quitarle las protecciones sindicales ante las Cámaras del Trabajo".

También puedes leer: El Gobierno habilitó a que la SIGEN audite a las universidades nacionales

En el comunicado de las autoridades enviado a los padres del colegio explican que en caso de que la situación laboral del profesor "no se resuelva en el plazo previsto de suspensión, se ha decidido que estas medidas se mantendrán de manera ininterrumpida hasta contar con una autorización judicial para su desvinculación definitiva del colegio".

Además, garantizan que "no volverá a ingresar al colegio ni podrá tener contacto con nuestros alumnos bajo ninguna circunstancia" y que el profesor "ya fue notificado de esta decisión".

Por otro lado, decidieron que los alumnos y alumnas de 5º año tengan un acompañamiento especializado a través del "Departamento de Orientación y el equipo de docentes del nivel secundario, que incluirá sesiones individuales y grupales de contención emocional, asesoramiento académico, y seguimiento personalizado, con el fin de brindarles el apoyo necesario en este difícil momento".

La situación procesal del docente

Mientras que las autoridades del colegio decidieron cómo proceder, la situación procesal es diferente a las consecuencias que pueda llegar a tener en la parte laboral. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que el profesor estará suspendido por 20 días ya que se encuentra una investigación en curso.

El Ministerio Público Fiscal confirmó las denuncias, pero no hay imputación porque no habría un delito. Es decir, deben decidir si las denuncias corresponden a "corrupción de menores" o no.

Te puede interesar: Gestiones en educación por nuevas carreras con Universidad Nacional de San Luis

El libro de la polémica

El libro "Cometierra" pertenece a la escritora argentina Dolores Reyes de 46 años que, además de escribir, es docente y feminista. La obra literaria en cuestión fue traducida a más de diez idiomas y está caracterizada por el tratamiento de los femicidios, la violencia de género en América Latina y la maternidad.

Libro Cometierra - Portada.jfif "Cometierra" pertenece a la escritora argentina Dolores Reyes.

Según Universo Literario, el destacado sitio web de reseñas, se trata de "Un libro sorprendente, producto de una problemática real más infecciosa que cualquier pandemia y que en los tiempos que corren hace falta recordar"

La autora aclara que Cometierra no es un panfleto, aunque los femicidios que ilustra en sus páginas son un recordatorio constante de un horror real con el que convivimos todos los días. La autora aclara que Cometierra no es un panfleto, aunque los femicidios que ilustra en sus páginas son un recordatorio constante de un horror real con el que convivimos todos los días.

Y sobre Dolores Reyes vaticina que podría ser "Una nueva y fresca voz que se suma a la creciente ola de autoras argentinas que indagan en el género de terror, fantástico contemporáneo, junto a nombres como Mariana Enriquez y Samanta Schweblin".

El texto que los estudiantes leyeron en clases

Además de compartir el relato del texto en voz alta, el docente le pidió que realizaran una serie de análisis sobre qué les sucedía internamente al leer las líneas de "Cometierra".