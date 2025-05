Videos: importante incendio en el predio de acopio de plásticos de Junín

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Junín | Anoche, un incendio se desató en un sector de la Planta Junín Punto Limpio, ubicado sobre calle Pergamino. Gracias a una cámara de seguridad de la Unión Vecinal de Servicios Públicos, se dio aviso inmediato y se activó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos y camiones cisterna. Las llamas comenzaron alrededor de las 22 h en la zona de acopio de plástico. Tras dos horas de esfuerzo, los equipos lograron evitar que el fuego alcanzara el edificio principal de la planta. La detección oportuna fue clave para que la situación no pasara a mayores. Afortunadamente, no hubo personas afectadas y los daños solo impactaron en materiales almacenados en el exterior. Las autoridades siguen investigando las causas del siniestro para esclarecer lo ocurrido. Más información en sitioandino.com #incendio #PlantaJunín #PuntoLimpio #UniónVecinaldeServiciosPúblicos"

