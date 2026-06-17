17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 17 de junio

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 17 de junio.

Paso Pehuenche, al Sur de Mendoza.

Paso Pehuenche, al Sur de Mendoza.

El Paso Pehuenche está ubicado en el Paraje de Las Loicas, en Malargüe.

El Paso Pehuenche está ubicado en el Paraje de Las Loicas, en Malargüe.

El Paso Pehuenche, habilitado este miércoles 17 de junio.&nbsp;

El Paso Pehuenche, habilitado este miércoles 17 de junio. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece abierto al tránsito este miércoles 17 de junio, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9.00 a 18.00 (hora argentina).

El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipa una jornada fresca con cielo de nublado a parcialmente nublado, sin precipitaciones.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Reabrió el Paso Pehuenche: desde qué hora se puede transitar por el cruce a Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 13 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de junio

Chile busca transformar Paso Pehuenche en un corredor más competitivo para la región

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de junio

Lee además
Paso Pehuenche, al Sur de Mendoza.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 16 de junio
¿abre el paso pehuenche este lunes? esto definieron las autoridades fronterizas

¿Abre el Paso Pehuenche este lunes? Esto definieron las autoridades fronterizas

Las Más Leídas

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina

El senador Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de refinanciación y mediación destinado a hogares con problemas de sobreendeudamiento.

Ante el aumento de la morosidad, proponen crear un programa de rescate financiero para familias mendocinas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Exitoso operativo de rescate en el Cerro Arco. 

Importante operativo de rescate a cuatro andinistas en el Cerro Arco