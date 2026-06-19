Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 19 de junio, minuto a minuto

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Noveno día del Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio

Luego de varias jornadas cargadas de intensidad, la agenda de este viernes 19 de junio destaca por la participación de dos seleccionados sudamericanos: Brasil y Paraguay, que buscarán su primera victoria en el certamen.

El calendario de hoy inicia con la segunda presentación de los locales, Estados Unidos, dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, ante Australia, a las 16 (hora argentina). Los norteamericanos sorprendieron con un debut arrasador, aplastando 4 a 1 a Paraguay. El duelo enfrentará a los dos líderes de la Zona D. Un triunfo le dará al ganador la clasificación a la siguiente ronda.

Estados Unidos gana Paraguay Mundial 2026 12-06-26 (02) Estados Unidos, la sensación de la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA

A las 19 (hora argentina), en tanto, se enfrentarán Escocia y Marruecos, por la segunda fecha del Grupo C, que tiene a los europeos como líderes, por su ajustado triunfo en el debut ante Haití (1 a 0). Los africanos lograron un positivo empate ante Brasil y buscarán un triunfo que los acerque a los dieciseiavos.

En cuanto al pentacampeón, se medirá a las 21.30 (hora argentina) con Haití, en principio el seleccionado más débil de la zona. Una victoria dejaría al Scratch a tiro de la clasificación.

Por último, ya en la medianoche argentina, a las 0 Paraguay buscará borrar la pálida imagen del debut cuando se enfrente a Turquía por el disputado grupo D. Los dirigidos por Gustavo Alfaro necesitan sí o sí una victoria, ya que otro resultado los dejaría casi fuera de la posibilidad de la clasificación.

El cronograma de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026: