Qué pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano: el momento que asustó a todos

En las últimas horas, un video protagonizado por Andrea del Boca se volvió viral en las redes sociales y despertó una fuerte preocupación entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada . En esta nota te contamos en detalle qué sucedió.

Según pudo verse en la transmisión en vivo, todo ocurrió mientras Andrea del Boca se encontraba en la cocina de la casa de Gran Hermano . En ese momento, las cámaras enfocaron el sector y mostraron cómo la actriz sufrió una fuerte caída que la dejó tendida en el piso .

De inmediato, varios de sus compañeros se acercaron para asistirla. Sin embargo, instantes después la transmisión fue interrumpida , lo que generó una gran preocupación entre los fanáticos del reality, que comenzaron a especular sobre su estado de salud.

Afortunadamente, cuando la emisión se reanudó, Andrea del Boca apareció en buen estado, sentada en uno de los sillones del living. Allí dejó en claro que no tenía pensado abandonar la competencia y lanzó una frase que llevó tranquilidad a sus seguidores: “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”.

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