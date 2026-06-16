La actriz Evangelina Salazar festejó sus 80 años: una íntima reunión con su amor, sus seis hijos y sus siete nietos

La querida actriz Evangelina Salazar sopló 80 velitas este lunes en una emotiva celebración íntima que reunió a las tres generaciones de su famosa familia . Acompañada por su esposo, Ramón Palito Ortega, sus seis hijos y sus siete nietos, la artista demostró una vez más ser el verdadero centro afectivo de uno de los clanes más emblemáticos del espectáculo argentino.

A través de las redes sociales, los integrantes de la familia inundaron las plataformas con postales cargadas de ternura, complicidad y recuerdos entrañables. El festejo caló hondo en la memoria sentimental de los argentinos, quienes recuerdan el inicio de esta historia de amor que ya lleva casi sesenta años de matrimonio ininterrumpido.

El Rey de la música nacional fue uno de los primeros en homenajear a su compañera de toda la vida con una publicación sumamente significativa. El músico eligió una fotografía elegante donde se ve a la actriz luciendo un vestido rojo intenso y su clásico corte carré rubio, reflejando una serenidad absoluta.

"Compañera de vida", fue la frase que acompañó la dedicatoria de Palito Ortega , quien en más de una ocasión confesó que su mayor orgullo es haber consolidado una familia tan numerosa. El músico abrazó con fuerza este proyecto de vida desde que la conoció en 1965 durante el rodaje de la película Mi primera novia.

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¿Qué compartieron los hijos y nietos en este día tan especial?

Los herederos del clan no se quedaron atrás y abrieron el baúl de los recuerdos con fotos que reflejan la intimidad del hogar. Julieta Ortega conmovió a sus seguidores al mostrar a su madre en una relajada bata rosa dentro de la casa familiar, acompañada de un sencillo pero profundo: “Feliz cumple mamá”.

Por su parte, los nietos sumaron una cuota de frescura y emoción a los festejos virtuales con dedicatorias directas al corazón. Las imágenes evidencian el paso del tiempo y se puede ver que más allá de los flashes y la fama, el vínculo se sostiene en el afecto cotidiano.

Bautista Ortega: Publicó fotos actuales y del recuerdo, coronadas con la frase: “Feliz cumpleaños, hermosa”.

Publicó fotos actuales y del recuerdo, coronadas con la frase: “Feliz cumpleaños, hermosa”. Dante Ortega: Eligió una postal abrazando a la cumpleañera en la mesa familiar con un tierno: “Abuela de mi corazón”.

Eligió una postal abrazando a la cumpleañera en la mesa familiar con un tierno: “Abuela de mi corazón”. La tiara de la reina: En otra de las fotos divertidas se la vio a Evangelina con una pequeña corona y a Palito abrazándola por la espalda.

Evangelina Salazar, Palito Ortega

Esta gran celebración familiar inevitablemente trajo al recuerdo aquel histórico 2 de marzo de 1967, cuando la pareja se casó en la Abadía de San Benito. Esa boda paralizó al país y fue la primera transmisión en vivo de la televisión argentina, marcando el inicio de un amor que hoy, a los 80 años de Evangelina, sigue más firme que nunca.