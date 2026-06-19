Cinzia y Emanuel cruzaron los límites y Del Moro les marcó la cancha en Gran Hermano

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Santiago del Moro tuvo que intervenir tras el explosivo cruce entre Cinzia y Emanuel .

Todo comenzó durante la cena de nominados, cuando los participantes que integraban la placa negativa debían expresar a quién querían ver fuera del certamen. El momento más polémico se desató cuando Cinzia Francischiello acusó a Emanuel Di Gioia de haber tenido actitudes machistas durante el juego .

Lejos de quedarse callado, el participante salió al cruce y respondió: “Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo que la gente sufre en la casa. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso ”.

Embed - La cena de nominados y los salvados en la noche más escandalosa de Gran Hermano 2026

Con el correr de los minutos, el ida y vuelta fue subiendo de tono hasta que Santiago del Moro decidió intervenir para ponerle un freno a la discusión y marcar una postura clara frente a todos los jugadores: “Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego”.

Luego, el conductor agregó: “Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera”.

Afortunadamente, la discusión no pasó a mayores y terminó pocos minutos después. Sin embargo, el tenso cruce dejó en evidencia que el conflicto entre ambos participantes está lejos de terminar y promete seguir dando que hablar dentro de la casa.

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