Día del Jubilado y el compromiso permanente de los mayores

En medio de esta conmemoración, SITIO ANDINO pudo dialogar con algunos jubilados malargüinos, uno de ellos, Julio Milarck, expresó que “hoy es un día muy particular para nosotros”, aclarando que siguen activos, para gestionar y trabajar por jubilados que necesitan del resto de los vecinos del departamento, con el objetivo de mejorarles la calidad de vida”.

FRANCISCO BARRERE

“Tratamos de involucrarnos, primero porque es una vocación de servicio que nunca perdimos y en segundo lugar porque nos hace bien a la salud, creemos que nosotros hemos sido precursores de distintas tipos de políticas” en Malargüe y en forma transversal a las gestiones municipales”, dijo Milarck, para cerrar “ creemos que tenemos responsabilidades por lo que no hemos hecho en su momento, no por no querer, sino porque la coyuntura se vive así, entonces creemos que todavía le debemos a la sociedad y algo a nuestros semejantes