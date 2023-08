El Teatro Independencia recibe a la farra cuyana

“Cuando papá falleció sentí la inmensa responsabilidad de hacer arte las palabras que siempre me decía: hay que hacer docencia tanto arriba como abajo del escenario. Lo que él me inculcaba, es que la única forma de impulsar un circuito continuo de nuestra música identitaria, es subiendo al escenario a dejar esa huella. No es un subir despojado, es un subir comprometido, para hacer honor a esas poesías de nuestro cancionero que son arte de enorme belleza, es encantar a las nuevas generaciones con los acordes representativos. Es reivindicar a los que gestaron el canto de Cuyo, sin dejar de abrirle paso a las nuevas generaciones”, dice Fabiana Cacace, pianista, compositora, cantora y gestora cultural.