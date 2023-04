Dalia Gutmann lleva su humor de teatro a Tunuyán

El show finaliza con el musical de una mina común, que quiere ser feliz a pesar de su neurosis. Es que la propuesta del show es esa: ir al teatro a divertirnos, reírnos de nuestras vidas, alivianarnos, y pasar una noche espectacular.

La locutora y artista es una de las pioneras del humor argentino, espacio que transitó para hacerse su propio lugar entre lo que "se espera de una mujer" y sus deseos de correrse de determinados estereotipos y sentirse más auténtica. "Todo eso me llevó a hacer un show para mostrar a las mujeres desde un lugar más verdadero y plasmar esas charlas que tengo con mis amigas, que no las veía en ningún otro lado más que en nuestra intimidad. Me interesaba hacer un unipersonal en el que nos podamos reír de todo ese mundo, mundo que por mucho tiempo tuvimos que disimularlo porque 'que asco que te indispongas' (entre otros temas 'tabúes'), no sólo que te pasaba y que no había plan B, sino que no lo podías contar” detalló.