Juegos gratis de PlayStation Plus en agosto: el videojuego de 60 dólares que podés descargar

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Por Sitio Andino Bits







Sony aceleró los motores para agosto de 2026 y confirmó una selección estelar para los suscriptores de PlayStation Plus en PS4 y PS5. El gran atractivo del mes es la llegada sin costo extra de Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, un aclamado videojuego de acción, parkour e infectados originalmente valuado en 60 dólares.

¿Cuándo y cómo se podrá descargar Dying Light 2 en la consola? La descarga gratuita del título desarrollado por Techland estará disponible a partir del martes 4 de agosto y se podrá reclamar hasta el lunes 31 del mismo mes. Una vez añadido a la biblioteca personal, los usuarios de la plataforma mantendrán el acceso al contenido de forma permanente mientras conserven activa su suscripción al servicio de la consola.

¿De qué trata este aclamado videojuego de supervivencia y parkour? La historia traslada al jugador a una enorme urbe devastada por un virus letal, encarnando a Aiden Caldwell, un peregrino en busca de su pasado. Entre sus características principales se destacan:

Mecánicas de parkour: Desplazamientos vertiginosos entre azoteas, corridas por paredes y saltos para esquivar hordas de criaturas nocturnas.

Desplazamientos vertiginosos entre azoteas, corridas por paredes y saltos para esquivar hordas de criaturas nocturnas. Toma de decisiones: Elecciones críticas que alteran la arquitectura de la ciudad y el equilibrio entre las facciones humanas.

Elecciones críticas que alteran la arquitectura de la ciudad y el equilibrio entre las facciones humanas. Modo cooperativo: Posibilidad de formar equipo con hasta tres amigos para explorar la campaña completa y completar misiones grupales.

Posibilidad de formar equipo con hasta tres amigos para explorar la campaña completa y completar misiones grupales. Edición Reloaded: Incluye todas las mejoras visuales, ajustes de combate y actualizaciones de rendimiento lanzadas hasta la fecha. ¿Cuáles son los otros juegos gratis que completan la selección de agosto? Junto al tanque de supervivencia de Techland, el paquete mensual integra dos producciones independientes que aportan variedad al catálogo:

Signalis: Una propuesta de terror psicológico retrofuturista con gestión de recursos limitados, puzles complejos y atmósfera asfixiante.

Una propuesta de terror psicológico retrofuturista con gestión de recursos limitados, puzles complejos y atmósfera asfixiante. Big Walk: Aventura social de exploración cooperativa y acertijos para hasta 12 jugadores creada por los desarrolladores de Untitled Goose Game. Esta rotación renueva las opciones de entretenimiento para los usuarios del ecosistema de Sony durante todo el mes. La combinación de acción masiva, supervivencia grupal y terror convierte a esta entrega en una de las más completas del año.

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