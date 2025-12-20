20 de diciembre de 2025
Platense y Estudiantes definen el Trofeo de Campeones 2025: el último título del fútbol argentino

El Club Atlético Platense y el pincha se enfrentan en San Nicolás por el Trofeo de Campeones 2025. El ganador jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan por el Trofeo de Campeones 2025 en el Estadio Único de San Nicolás.

El fútbol argentino baja el telón de la temporada. Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado por el Trofeo de Campeones 2025, en un duelo que reúne a los campeones del Torneo Apertura y el Torneo Clausura. El partido se disputará en San Nicolás y definirá al último campeón del año.

Además del trofeo, el partido tendrá un premio extra: el ganador se clasificará a la Supercopa Argentina, donde deberá enfrentarse a Independiente Rivadavia, campeón defensor del certamen y representante mendocino en la gran definición.

Así llega Platense, campeón del Torneo Apertura

El Platense protagonizó un primer semestre histórico. Tras finalizar sexto en la fase regular, el “Calamar” eliminó sucesivamente a Racing, River y San Lorenzo, y venció 1-0 a Huracán en la final para conquistar el primer título de Primera División de su historia.

Sin embargo, la segunda parte del año fue muy distinta. Luego de la salida de la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez, Platense sufrió un fuerte retroceso y finalizó último en la zona B del Clausura, con apenas 12 puntos, cerrando una campaña irregular.

Así llega Estudiantes, campeón del Torneo Clausura

Por su parte, Estudiantes de La Plata llega en alza tras consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025. El “Pincha” igualó 1-1 ante Racing en la final y se impuso por penales, coronando un cierre de temporada sólido.

Aunque había terminado octavo en la fase regular, Estudiantes fue creciendo en los cruces directos: eliminó a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia, todos en condición de visitante, demostrando carácter y eficacia en los momentos decisivos.

Un título y un cruce con sabor especial

El Trofeo de Campeones no solo definirá al último campeón del fútbol argentino en 2025, sino que también abrirá la puerta a un nuevo duelo de alto impacto: el ganador enfrentará a Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina, sumando un atractivo extra para el cierre de la temporada.

La síntesis de Platense y Estudiantes

