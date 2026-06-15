José Luis Chilavert apuntó contra los jugadores y Alfaro luego de la derrota de Paraguay en el Mundial

José Luis Chilavert no tuvo piedad con la Selección Paraguaya.

La dura derrota de la Selección de Fútbol de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en el debut del Mundial 2026 provocó una fuerte conmoción en el fútbol guaraní. Pero pocas voces resonaron tanto como la de José Luis Chilavert , quien volvió a mostrarse sin filtros y lanzó durísimas críticas tanto al plantel como al entrenador Gustavo Alfaro .

El histórico arquero , que disputó las Copas del Mundo de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, cuestionó la actitud de los futbolistas luego del partido y aseguró que no comprendía las imágenes que circularon tras la goleada.

"Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney", disparó Chilavert.

Y profundizó su malestar: "Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación . Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

Sus declaraciones generaron un fuerte impacto en Paraguay, donde la derrota en el estreno mundialista dejó preocupación y cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.

José Luis Chilavert apuntó directamente contra Gustavo Alfaro

El exarquero no solo criticó a los jugadores, sino que también responsabilizó al entrenador argentino por el resultado.

"Alfaro es 100% responsable", afirmó en una entrevista con Radio Ñanduti. Luego fue todavía más duro: "Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial".

Además, consideró que el DT no supo interpretar el planteo de Estados Unidos. "Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival", sostuvo.

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"En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra"

Para Chilavert, Paraguay mostró limitaciones tácticas, físicas y futbolísticas frente a un rival de mayor jerarquía.

"No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa que ir a enfrentar a estos fenómenos", señaló.

Y cerró con una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano".

Un viejo enfrentamiento entre José Luis Chilavert y Gustavo Alfaro

No es la primera vez que Chilavert cuestiona públicamente a Gustavo Alfaro. Tiempo atrás, pese a reconocer que el entrenador argentino era muy valorado en Paraguay, también había ironizado sobre su estilo discursivo.

"Habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol", había dicho en aquella oportunidad.

Ahora, tras la goleada sufrida ante Estados Unidos, el histórico capitán de la Albirroja volvió a cargar contra Alfaro y dejó en claro que, para él, el debut mundialista estuvo muy lejos de las expectativas que había generado el seleccionado paraguayo.