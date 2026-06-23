Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de junio.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este martes 23 de junio. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 23 de junio
Resultados de La Primera (23/06) - Sorteo Nº 2379
A la cabeza: 1270
Todos los números
- 1270
- 8640
- 1125
- 3471
- 9435
- 6634
- 4859
- 1280
- 1144
- 8385
- 6018
- 0381
- 5580
- 1296
- 1302
- 1240
- 1170
- 3183
- 8665
- 1249