¿Otro frente de polémica? Los senadores tratan hoy el aumento de sus sueldos

La resolución que tratarán hoy contiene la aparición de la dieta 13 (una especie de aguinaldo) que hoy los legisladores no cobran y un cambio de las unidades de cobro. La resolución no fue tratada en secreto, pero sí con sigilo, por lo que no queda claro cuánto cobrará cada Senador a partir de mayo.

Senadores y Senadoras estaban mostrando de hace rato su fastidio por la forma en que son tratados por el Presidente y su entorno poniéndolos en la picota mientras cobran salarios que son menos de la mitad de los que cobra el vocero presidencial o la suma por desarraigo no sobrepasa los 50 mil pesos, medía noche de hotel.

No son pocos los legisladores que venían pidiendo, medio en broma medio en serio, volver a las sesiones de comisión virtuales (como en época de pandemia) y tratar de reorganizar horarios de sesiones y reuniones importantes para minimizar la cantidad de viajes mensuales y la estadía en la Ciudad de la Furia.

Un legislador expresaba su enojo ayer cuando se enteraba de las noticias laborales del Ejecutivo y menos bonito dijo de todo al Presidente y su séquito. “Encima en nuestras provincias y pueblos una parte nos putea subidos al discurso presidencial y otra nos toma como una oficina de acción social ante la desaparición absoluta del Estado Nacional”, aclaración necesaria; La frase fue traducida para dejarla publicable.

image.png El ascenso de Manuel Adorni, terminó de encender el enojo de los Senadores que hoy trataran el aumento de sus sueldos.

Javier Milei a lo Groucho

La sabiduría popular le atribuye a Groucho Marx la famosa frase Éstos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros, si bien no es exacto que pertenezca a Groucho, no vamos a discutir ahora si lo dijo primero o no, pero sí es cierto que el Gobierno de Javier Milei parece tenerlo de cabecera más que algunos economistas.

No solo por su comportamiento con los salarios sino, como máxima expresión, el mapa de decisiones tomadas con las prepagas donde al Ejecutivo se le quemaron todos los libros del libre mercado, pero el tema es largo y está cruzado además por una fuerte interna empresarial q ue dará (seguramente) para otra nota.

Lo cierto es que el Ejecutivo no tuvo otra posibilidad que intervenir fuertemente en el mercado, incluso con presentaciones judiciales, en busca de moderar el desmadre generado a partir de la desregulación total a partir del DNU 70.

A nivel internacional ayer los mercados internacionales volvieron a ver con cariño los papeles argentinos y tuvieron una recuperación respecto a días anteriores, al igual que el Riesgo País que volvió a la baja.

Sin embargo, en el frente interno los dólares financieros y el blue volvieron a subir y se comienza a sentir la presión por la devaluación del oficial por la que el campo presiona en forma solapada.

Desde la Rosada solo ven hacía Washington y tienen la esperanza (o fantasía) que el fin de semana puedan anunciar un auxilio del mundo financiero para las reservas y así aflojar las restricciones cambiarias, que Luis Caputo desea más que nadie porque ya siente la presión de quienes quieren salir de los mercados de riesgo ante la inestabilidad internacional.

Javier Milei y su equipo deberían ya a prender que la antipolitica puede servir para llegar al poder pero no sirve para gobernar.