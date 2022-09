Estudiantes de Comunicación Digital visitaron Medios Andinos

WhatsApp Image 2022-09-15 at 12.43.07.jpeg

Uno de los momentos más enriquecedores de la experiencia fue cuando el grupo fue invitado por el conductor Walter Gazzo a presenciar “El buen salvaje”, un programa dedicado a los temas culturales muy escuchado por los mendocinos. Dentro de la propuesta del día, tomaron parte de una entrevista con el equipo organizador del “Mendoza Sax Fest”, que contemplará un show de Branford Marsalis, posiblemente el instrumentista de jazz internacional más respetado a nivel mundial. El evento se realizará entre el 7 y el 10 de octubre próximos.

Asimismo, también participó del programa un columnista que, a su vez, fue uno de los organizadores de la Feria del Libro en Mendoza.

Poco después, para sorpresa de los estudiantes y en medio de estas charlas, Gazzo hizo un espacio y les dio la posibilidad de participar del programa al aire, algo que, sin dudas, fue uno de los momentos más enriquecedores. En este intervalo hablaron de algunos aspectos novedosos de la carrera; de cómo se relaciona el estudio con los medios de comunicación y del futuro, entre otros temas de interés.

El equipo de la UCA estuvo integrado por Teresa Andía, Bianca Martini, Martina Pizarro y Nicole Schröder, quienes cursan el segundo año de la carrera, junto a la profesora Cecilia Corradetti.

“En lo particular me encanta el mundo de la locución y la radio y haber podido tener la oportunidad de salir al aire en este medio no tiene precio”, destacó Andía.

Por su parte, Martini sostuvo que este tipo de experiencias aproximan a los estudiantes al mundo laboral y generan más interés en el cursado de la carrera.