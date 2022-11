Hinojosa dio el presente en un nuevo aniversario de la CIAT

Por parte del justicialismo, además del intendente anfitrión Martín Aveiro, estuvo el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, quien se refirió a distintos temas. "El que ha sufrido la helada, lo que pretende es algún tipo de ayuda. Tenemos que tener alguna herramienta financiera que llegue hasta junio del 2024 porque sino, no hay forma de ayudar prestando plata. Hemos traído herramientas del Gobierno nacional muy rápido y me hubiera gustado que el Gobierno provincial acompañara y no las criticara" afirmó en relacion al temporal que dañó un gran porcentaje de las zonas productivas en Mendoza.