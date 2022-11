Vacunas para niños: General Alvear va por el 60% de vacunados

En Mendoza el porcentaje de niños vacunados no ha sido tan alto y continúa la campaña para que los padres lleven a sus hijos a colocarse las dosis. En lo que se refiere puntualmente a General Alvear, allí el porcentaje de vacunas colocadas llega al 60 por ciento.

Sobre las vacunas que se les ponen a los pequeños, la mujer afirmó que “se colocan dos vacunas, con agujas y no con gotas como eran antes, este refuerzo se hace cada 4 años porque hay una población del 10% que tiene una falla al vacunar, es decir, que no lograr la inmunidad necesaria, como tenemos una pandemia cerca, como es Brasil, no queremos que el virus entre al país”.