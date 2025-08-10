El miércoles próximo

Trabajadores del Hospital Garrahan redoblan la protesta: convocan paro, movilización y ruidazo en Olivos

Profesionales y técnicos del Hospital Garrahan reclaman por recortes presupuestarios y salarios congelados desde hace más de un año.

Nuevo paro de los trabajadores del Hospital Garrahan.

Nuevo paro de los trabajadores del Hospital Garrahan.

En declaraciones a Noticias Argentinas, los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución confirmaron, también, que ese mismo día, habrá una movilización y una nueva asamblea “para definir” si llevarán a cabo “una caravana y un ruidazo a la Quinta Presidencial de Olivos", bajo la consigna "que el presidente escuche al Garrahan".

"Estamos trabajando para organizar una gran acción federal para el 27 de agosto, con el objetivo de visibilizar, en todo el país, la situación del Hospital Garrahan, la salud pública, la universidad y el CONICET", aseguraron.

"José Luis Espert jamás pisó el Hospital Garrahan"

La semana pasada, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, explicó a Noticias Argentinas que las cifras del “presunto” aumento de presupuesto que divulga el oficialismo son de “gastos operativos y de funcionamiento logístico" de la institución y no de salarios.

En la misma línea, apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, quien fue uno de los funcionarios que sostuvo que se les otorgó un aumento: “Jamás pisó el hospital y no sabe de lo que habla. Por eso, sus declaraciones generan espanto y repulsión”, manifestó Lezana.

Para finalizar, señaló que si el presidente Javier Milei propone a vetar la Ley de Emergencia Pediátrica que se votó en el Congreso la semana pasada, “se va a desatar un vendaval de repudio social”: “Estamos convencidos de eso por el nivel de solidaridad que recibimos y por la conciencia que tenemos en el hospital de lo que estamos defendiendo", concluyó.

